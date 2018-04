Volvo viert met sportieve Black R S60, V60, XC60

Door: BV

Volvo is druk in de weer met de nieuwe XC90. Maar het bedrijf heeft tussendoor toch nog tijd gevonden om enkele sportieve versies in elkaar te sleutelen. Speciale Black R-modellen van de S60, V60 en XC60 danken hun besstaan aan de twee titels die huistuner Polestar Racing heeft binnengesleept. Volvo's waarin dat bedrijf de hand heeft gehad worden steevast in smurfenblauw voorgesteld, maar ditmaal is de introductiekleur rood. Daarnaast worden twee tinten blauw (waarvan er één erg goed lijkt op Polestar Blue), twee tinten wit, grijs, zilver en zwart zijn eveneens leverbaar.

De tierelantijntjes omvatten onder meer exclusieve wielen, een matzwarte grille, lederen sportmeubilair met R-logo en een verlaagd onderstel. Zaken die niet zo veel voorstellen zonder wat extra oomph. En dat is er. Je kan kiezen uit de T6 benzine of D5 diesel. De eerste is van 305pk opgewerkt tot 329pk en de diesel perst voortaan 230pk in plaats van 215pk uit z'n blok.

Meer fotos van de Volvo Black R-modellen in de fotospecial.