BMW vindt de sleutel opnieuw uit

Door: BV

De constructeur mag dan nog zo z'n best doen, een hybride is wel wat ingewikkelder als een gewone auto. Zo moet je niet alleen het brandstofpeil in de gaten houden, maar ook de capaciteit van de accu in overweging nemen. Bovendien kan je niet zomaar overal een stekker vinden om je batterij weer vol te tanken.

Uiteraard reikt de informatiedisplay van de auto je die gegevens gretig aan, maar dan ben je natuurlijk al onderweg. Heel wat autoconstructeurs werken aan smartphone-apps die de status van de auto opvragen, maar BMW koos er eenvoudigweg voor om een LCD-scherm in de sleutel in te bouwen. Niet van elke hybride natuurlijk, maar wel bij de nieuwe i8. En dan nog is het (waarschijnlijk) niet standaard, maar hangt er een meerprijs aan vast.

De nieuwe sleutel heeft alle gebruikelijke knoppen. Bovendien weet hij ook hoeveel energie er nog in de accu zit, hoeveel brandstof er in de tank zit, hoe ver het is naar een laadpunt, hoe ver je nog kan rijden en zelfs hoe ver je van je auto bent. Bekijk het hier.