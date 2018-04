Lamborghini Huracan breekt uit

Door: AUTO55

Terwijl algemeen werd aangenomen dat de opvolger van de Lamborghini Gallardo als Cabrera door het leven zou stappen, raakte recent bekend dat het Italiaanse raspaard de naam Huracán op z'n geboortekaartje krijgt. En beelden van 'de orkaan' met typeaanduiding LP 610-4 zijn nu ook op het wereldwijde net beland.

Achter de zetels van deze ‘amper' 1.422kg wegende bolide ligt een 5.2l V10 die 610pk (bij 8.250tr/min) en 560Nm koppel (bij 6.500tr/min) via een versnellingsbak met dubbele koppeling op beide assen loslaat. Vanuit stilstand naar honderd sprinten lukt volgens Lamborghini in 3,2 seconden, van nul naar 200 zou ook slechts 9,9 tellen in beslag nemen. Stopkracht wordt verzekerd door een set carbonkeramische remmen. Het blok, dat aan de Euro6-norm beantwoordt, zou overigens gemiddeld 12,5l/100km lusten. De topsnelheid bedraagt 325km/u.

Er zijn drie rijmodi om uit te kiezen (Strada, Sport en Corsa) en vanuit de binnenkant heb je zicht op een groot aanraakscherm (12,3" in diameter) om nuttige informatie en meer te raadplegen. We verwachten de Lamborghini Huracán op het 84ste Autosalon van Genève in maart 2014, al kan je hem uiteraard nu al in onze fotospecial bewonderen.