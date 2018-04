Laatste Lamborghini Gallardo is een feit

Door: BV

Ruim 10 jaar na z'n voorstelling op het Autosalon van Genève is het laatste exemplaar van de Lamborghini Gallardo van de band gerold. Het is een LP 570-4 Spyder Performante in Rosso Mars, bestemd voor een lliefhebber van het merk.

Van de Gallardo werden 14.022 stuks gebouwd. Het model is daarmee met voorsprong de meest succesvolle Lamborghini ooit. Sterker: de meer dan 30 verschillende versies (waaronder de Spyder, Superleggera, Gallardo Bicolore, Gallardo Tricolore, LP570-4 Super Trofeo Stradale... er is er zelfs één voor de Italiaanse politie) vertegenwoordigen bijna de helft van de totale productie van het merk tijdens de afgelopen 50 jaar.

Uiteraard krijgt het model een opvolger. Dat wordt de Cabrera, die in de loop van volgend jaar te koop is. De redactie fietste zich eerder al door 50 jaar Lamborghini-geschiedenis. Een overzicht van 50 jaar Lamborghini (in vijf delen) vind je hier.