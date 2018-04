SUV van Skoda op de planning

Door: AUTO55

Topman Winfried Vahland liet zich onlangs ontvallen dat er in het Skoda-gamma plaats is voor een hoogpotige SUV. Die zal net zoals de VW Golf VII (en vele andere modellen binnen de groep) op het MQB-platform gestoeld zijn en naar verluidt als modeljaar 2016 in 2015 op de markten worden losgelaten.

Er wordt melding gemaakt van vijf tot zeven zitplaatsen, een keuze tussen voor- en vierwielaandrijving en van een totale koetslengte van 4,6m. Onder de kap komt er plaats voor motoren met maximaal 2 liter inhoud. Een dieselhybride staat eveneens op de planning. Dat wordt ongetwijfeld de 'groenste' uit het aanbod.