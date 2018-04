Bose Active Noise Cancellation wordt simpele upgrade

Door: BV

Active Noise Cancellation is één van de nieuwe wapens die autofabrikanten inzetten in de jacht op overtollige decibels. Het is in essentie een systeem dat storende geluiden elimineert door via de luidsprekers een tegengestelde geluidsgolf te genereren. Twee tegengestelde golven heffen elkaar op, met totale stilte tot gevolg.

Natuurlijk ontwikkelen autofabrikanten die technologie niet zelf, maar doen ze daarvoor beroep op specialisten. Luidsprekerfabrikant Bose biedt de functie aan als de autofabrikant maar een voldoende hoogwaardige geluidsinstallatie van het merk inbouwt. Maar nu wordt de technologie ook beschikbaar voor fabrikanten die niet bij Bose shoppen.

Conventionele autoradio's die in deze elektronische tijden beroep doen op chips voor de ontvangst van signalen, wordt immers steeds vaker voorzien van geavanceerdere chipsets. Die bieden enkele basisfuncties, naast een aantal zaken die de autofabrikanten zelf kunnen programmeren. En voortaan kunnen ze daarop ook wat software van Bose pompen die in één klap de auto stiller maken. Dat kan in theorie zelfs gewoon tijdens een onderhoud, maar we betwijfelen of dat ook in de praktijk zal gebeuren. Er zijn ook beperkingen - niet elke radio maakt al gebruik van een voldoende gesofisticeerde chip (de SAF775x of recenter) en natuurlijk moet ook het frequentiebereik van de geluidsinstallatie voldoende groot zijn.