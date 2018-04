Wat er op 1 januari verandert bij je garage

Door: BV

WebDIV, zo heet de internetapplicatie van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen. En de internetservice verwerkt nu al vier op vijf van de aanvragen die handelaren uitvoeren. Vanaf 1 januari 2014 moet dat zo goed als 100% worden. Alleen wanneer een automatische aanvraag onmogelijk is (vakorganisatie Federauto geeft geen voorbeeldscenario's) zal de handelaar nog fysiek naar de dienst mogen trekken. Een nieuwe nummerplaat of kentekenbewijs moet niettemin na 24u al in uw bezit zijn.

Wie nog graag met een stapel echte bankbriefjes op zak loopt, kan er vanaf 1 januari weer wat minder mee doen bij z'n garagehouder. De maximale contante betaling wordt teruggebracht van € 5.000 tot € 3.000. Een voorschot van 10% op de aankoop van een auto uit je portefeuille toveren mag nog steeds, maar dan mag de auto natuurlijk niet meer dan € 30.000 kosten. Van de rest wil de fiscus het papierspoor zien.