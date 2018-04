In 2040 rijdt Amerika op... benzine, zegt overheidsstudie

Door: BV

De Amerikaanse overheid, en meer specifiek het Department of Energy, heeft een opvallend rapport vrijgegeven. Daarin voorspelt het instituut het energieverbruik van de bevolking in 2040. De conclusie? De Amerikaan rijdt in 2040 nog steeds hoofdzakelijk op benzine. Sterker nog, de benzinewagen zal nauwelijks marktaandeel moeten prijsgeven. Terwijl momenteel 82% van het wagenpark in het land benzine door de cilinders blaast, zal dat in 2040 nog steeds 78% zijn.

Het aandeel van zowel hybridewagens als diesels (die momenteel nauwelijks voorkomen in het particuliere wagenpark in de VS) zal telkens verdubbelen, maar dat is onvoldoende om de benzinewagen onderuit te halen. Het Department of Energy voorspelt dat 5% van het wagenpark in 2040 bestaat uit hybrides. Conventionele voertuigen met brandstofbesparende maatregelen, zoals recuperatie van remenergie en een start/stop-systeem zullen op minimaal 42% van alle voertuigen aanwezig zijn. Plug-in-hybrides of elektrische auto's blijven een niche met een totaal marktaandeel van hooguit 2%.

Het verbruik zal gevoelig dalen. Terwijl de gemiddelde Amerikaanse auto nu nog iets meer dan 13l/100km verbruikt, zal dat in 2040 minder dan 8l/100km zijn. Maar de Amerikaan zal zich wel meer met de auto verplaatsen. Een toename van het aantal gereden kilometers met 30% is de verwachting.

Opvallend - volgens de instelling stijgt de benzineprijs de komende 30 jaar nauwelijks. Als de Amerikanen hetzelfde belastingniveau aanhouden, kost een liter benzine in brandstof iets meer dan 1 dollar per liter. De petroleumfederatie deelt die mening. Tegen de huidige prijs en consumptie kan de sector naar eigen zeggen nog een eeuw in de vraag voorzien.