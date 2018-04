Citroën plaagt er op los voor Cactus

Door: BV

Begin februari onthult Citroën z'n nieuwe C-lijn. Die moet naast de premium DS-lijn komen, maar minstens zo veel originaliteit etaleren. Niet hetzelfde, want bij de C-lijn zullen praktische aspecten primeren. De productieversie van de C-Cactus, die we voor het eerst in levenden lijve zullen bewonderen op het Autosalon van Genève, wordt de eerste belichaming van de nieuwe filosofie. Het studiemodel ervan hebben we al achter de kiezen en de productieversie lijkt dichter bij de concept te blijven dan we ooit voor mogelijk hielden. De luchtkussentjes op flanken en bumpers, die onder meer de straf van onzorgvuldig openzwaaiende portieren moeten opvangen, zullen in elk geval van de partij zijn.

De Fransen schermen inmiddels nog met andere steekwoorden. ‘Schoon', ‘buiten' en ‘panoramisch dak' bijvorobeeld. Maar de teaser houdt het vooral op ‘vochtig'. Het past wel bij het weer van de dag, al die condens.