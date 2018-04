December was goede verkoopmaand voor autosector

Door: BV

Afgelopen decembermaand werden 25.081 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat cijfer betekent een vooruitgang van 12,3% in vergelijking met de resultaten die tijdens dezelfde maand in 2012 werden opgetekend.

Het was Renault dat in de spurt naar de finish de meest auto's wist uit te leveren. Met 2.616 stuks verwijst het Volkswagen (2.292) naar de tweede stek en dat was alweer even geleden. Opel staat op drie met 2.281 stuks. Een compleet overzicht hebben we zoals gebruikelijk op onze facebook-pagina gepost.

In de sector van de lichte bedrijfswagens werd een vooruitgang van 10,3% genoteerd, bij de distributietrucks (tot 16 ton MTM) ging het aantal 14,8% de hoogte in en de voertuigen van meer dan 16 ton MTM gingen zo maar eventjes 121,5% vooruit. Dat laatste heeft overigens alles te maken met de ingang van een nieuwe emissienorm op 1 januari. Nieuwe trucks worden daardoor een stuk duurder.

De tweewielers blijven in de klappen delen. December betekende een terugval van 5,1%.