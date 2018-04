Nissan concept voor sportieve vierdeurs

Door: BV

Nissan pakt op het Autosalon van Detroit, dat nu over minder dan twee weken de deuren opent, uit met een nieuwe concept. Bovenstaande foto is daarvoor de eerst teaser. Géén tweedeurs coupé ditmaal, maar een vierdeurs. Al betekent dat niet dat het model een kneusje wordt. De lijnen van het model horen op z'n minst atletisch te zijn.

De Japanners zijn uiteraard nog karig met informatie. Het is dus koffiedik kijken naar het eindresultaat. Is het de voorbode van een nieuwe Maxima (die in de VS nog steeds een grote aanhang kent), of is het exotischer?