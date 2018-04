Peugeot lost eerste info nieuwe 308 SW

Door: BV

Afgelopen herfst lanceerde Peugeot de nieuwe 308. Een auto die hetzelfde cijfer draagt als z'n voorganger, maar niettemin voor de grootste vernieuwing in tijden staat, met onder meer een innovatief design en een lichtere structuur als voornaamste ingrediënten. En nu lost het bedrijf uit Sochaux de eerste informatie over de break die eveneens het toevoegsel ‘SW' als benaming behoudt. Het model wordt in maart voorgesteld op het Autosalon van Genève en komt in de lente bij ons op de markt.

De ontwerpers van Peugeot opteerden voor een stijlvolle break, met sportieve invloeden. Dezelfde kenmerken als de berline oproept.

Langer, lager, ruimer

Terwijl de vijfdeurs zich opstelt als één van de meest compacte berlines uit het C-segment, wordt deze break een flink stuk groter. Met een lengte van 4,58m is de functionele variant 35cm langer dan de berline en ook nog eens 8cm langer dan z'n voorganger. De hoogte bedraagt niet meer dan 1,47m, en dat is dan weer 8cm lager dan de vorige generatie.

Peugeot belooft een koffer met egale zijwanden en een grote vlakke laadvloer. Ook als de achterbank wordt neergeklapt. Dat laatste wordt overigens een koud kunstje. Het zal kunnen vanaf de kofferopening, met één enkele handeling. Hoeveel bagage de 308 SW in het totaal kan slikken, zeggen de Fransen er nog niet bij. Maar met vijf zitplaatsen in gebruik, bedraagt de beschikbare capaciteit alvast 610l. Bij de voorganger was dat nog 573l.

Zuinigheidskampioen

Net als de vijfdeurs die in oktober 2013 werd gelanceerd, rust de SW op het nieuwe LMP2-platform van Peugeot-Citroën. Mede door die architectuur realiseert het bedrijf een flinke gewichtsbesparing van liefst 140kg. Dat is goed nieuws voor het weggedrag, het verbruik en de CO2-uitstoot. Het motorenpalet wordt wellicht integraal overgenomen van de vijfdeurs en omvat benzine- en dieselcentrales die allen aan de Euro 6 emissienorm voldoen. De uitschieter wordt een 116pk sterke 1.6l dieselmotor ‘BlueHDI' die hooguit 3,2l/100km verbruikt en 85gr/km CO2 de atmosfeer in blaast.