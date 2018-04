Audi, Ford, Honda, Hyundai kiezen voor Android

Door: BV

Het besturingssysteem van Google is de geprefereerde keuze van onder meer Audi, Ford, Honda en Hyundai. Dat is bekendgemaakt op de CES technologiebeurs in Las Vegas.

Autobouwers gaan er nu al van uit dat mensen niet meer zonder smartphone kunnen. En dat het hoe langer hoe meer de bedoeling is dat onze trendy belcomputer met elk ander apparaat kan communiceren of het kan bedienen. Of andersom. Autofabrikanten vallen bijna bij bosjes over elkaar heen om toch maar zo veel mogelijk snufjes aan te bieden. Met wisselend succes overigens, want niet zelden is het al een uitdaging om gewoon de muziek die je meedraagt willekeurig te laten afspelen.

De technologiereuzen Google (met besturingssyteem Android) en rivaal Apple (met iOs) zien wel graten in zo'n integratie en haasten zich met de ontwikkeling van een besturingssysteem voor de infotainmentinstallatie aan boord van je auto. Android lijkt nu voorsprong te hebben genomen, met de aankondiging dat het vier grote autobouwers van de kwaliteiten van hun systeem heeft overtuigd.