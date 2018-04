Dit is de Qoros 3 Estate

Door: AUTO55

Bijna een jaar na de voorstelling van het studiemodel zijn hier de eerste (officieuze) beelden van de Qoros 3 break, die ook wel 3 Estate wordt genoemd. De Chinese autoconstructeur heeft grote plannen met Europa en dus is een break op basis van de reeds door EuroNCAP gelauwerde 3 Sedan zeker welkom in het gamma.

Over motoren en afmetingen werd nog niet gerept, al verwachten we natuurlijk dat de break de centrales uit de 3 Sedan overgeheveld krijgt. Twee 1.6l viercilinder benzinemotoren dus, waarvan de eerste 126pk en 155Nm opwekt en de tweede door een turbo naar 156pk en 210Nm wordt geholpen. Een handbediende zesbak is standaard, een automaat met dubbele koppeling optioneel.

Toekomstige aandrijfcombinaties zullen ook een 1.2l driecilinder turbo benzinemotor (ontwikkeld in samenwerking met het Oostenrijkse AVS) en een hybride (in Genève te zien als 3 Cross Hybrid Concept) omvatten.

De productie gaat door in de gloednieuwe fabriek in Changsu, ten noorden van Shanghai. De fabriek heeft een jaarlijkse capaciteit van 150.000 exemplaren, maar die kan oplopen tot 450.000 stuks. Wanneer de eerste modellen naar België afzakken raakte nog niet bekend.