Audi toont interieur nieuwe TT

Door: BV

Op de CES technologiebeurs in Las Vegas, waar Audi ook al z'n keuze voor Android als besturingssysteem wereldkundig maakte, stelt het Duitse merk ook het interieur van de nieuwe Audi TT voor. Op de auto zelf, die we pas voor modeljaar 2015 (dat wil zeggen ten vroegste in september van dit jaar) op de markt verwachten, is het nog even wachten.

Audi bedacht een ‘virtual cockpit' voor de TT. Dat wil zeggen dat de conventionele wijzerplaten worden vervangen door één gigantische multifunctioneel scherm dat zich als een cameleon aan de omstandigheden aanpast. Het dient ook meteen voor de weergave van alle infotainment-zaken, zoals de muziek die wordt afgespeeld. Op die manier kon Audi een centraal display elimineren wat voor een zuivere en pure stijl zorgt.

Het is niet de enige innovatie die we uit de beelden kunnen afleiden. Audi opteert bijvoorbeeld voor cirkelvormige verluchtingroosters waarin de bediening van de klimaatregeling, eveneens voorzien van een klein scherm, is geïntegreerd.

