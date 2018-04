Kia toont kunstjes op CES

Door: AUTO55

Autofabrikanten zijn behoorlijk tuk op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, een beurs waar voorheen hoofdzakelijk televisies, videocamera's en telefoons werden uitgestald. Kia tekende present en stelt er een hele resem noviteiten tentoon. De Zuid-Koreanen richten zich met name op informatievoorziening en entertainment, waarbij het User-centered Driver Concept (UCD) de boventoon voert. Daarop wordt alle informatie over navigatie, snelheid en verkeersinformatie voorgesteld en dat allemaal op een kolossaal head-up display met een diameter van 18 duim. Daaronder bevindt zich een LCD-scherm (12,3") met een 3D-weergave betreffende de voertuiginformatie.

Draadloos

Kia presenteert ook het IVI Concept-systeem. Dat is een niet te missen multi-touch display in de middenconsole (20") dat zich toespitst op zaken als internetradio of de bekende sociale netwerken. De toepassing staat uiteraard in verbinding met de smartphone of tablet en komt ook de passagiers ten goede. Die kunnen elk hun persoonlijk muziek- en video-voorkeuren genieten door middel van draadloze ‘mirroring-technologie'. Zelfs je telefoon opladen zonder kabel behoort tot de mogelijkheden.

Handenvrij



We halen ook het spraakherkenningssysteem UVO VR aan, dat wonderbaarlijk dienst zou leveren en eveneens op gebaren reageert. Al blijft het toch aan te raden dat je de handen netjes aan het stuur houdt terwijl je tekstberichten dicteert, muziek selecteert of de gewenste bestemming onder woorden brengt.