Mercedes S600 met V12 is bijna Maybach

Door: BV

Mercedes houdt vast aan de V12. Dat weten we eigenlijk al langer, maar bevestiging is er nu. Deze S600 wordt de gammatopper van het recent volledig vernieuwde vlaggenschip van de constructeur - de S-Klasse.

De centrale krijgt een inhoud van 6 liter en zal, opgehitst door twee turbo's een vermogen van 530pk en 830Nm opwekken. Het model krijgt een zijdezacht schakelende zeventrapsautomaat en zal in staat zijn om naar 100km/u te accelereren in 4,6 seconden en een topsnelheid van 250km/u te bereiken. Dat weten we uit uitgelekte specificaties die we op onze Facebook-pagina hebben gepost. Toch is niet sportiveit, maar een optimale luxe en een moeiteloos rijgedrag de inzet.

We kunnen ons moeilijk inbeelden dat de klant van de S600 zich druk maakt om de verbruiksfactuur die de V12-badges op de flanken hem opleveren. Maar zelfs dan: er zijn regels waar aan voldaan moet worden, en een beetje zuinigheid heeft de verkoop van een voertuig nog nooit gehinderd. Er is dus wel naar een beperking van het stookvolume gekeken. Uiteindelijk verdwijnt er elke 100km volgens de gemende cyclus zo'n 11,3l/100km uit de tank. Bij z'n voorganger was dat nog meer dan 14 liter.

De S600 wordt steeds geleverd met lange wielbasis. Dat betekent dat hij 5,25m lang is. Een Maybach 57 was daarentegen 5,57m lang. Wie zich niet over het verlies het van die centimeters kan zetten moet alleen wat extra geduld opbrengen. Er komt een nog langere versie van de S aan.