Maybach 57 S gaat harder

p het Autosalon van Genève stelde Maybach de 57 ‘S’ voor. Van dat meer dynamische model, gericht op die bestuurders die regelmatig zelf achter het stuur van hun Maybach kruipen, zijn nu meer gegevens beschikbaar. Zoals eerder gemeld, wordt het koetswerk voorzien van een subtiel gewijzigde grille. Het pakket omvat ook specifiek ontwikkelde 11-spaaks 20-duims lichtmetalen velgen.

Omdat de 57 S -een S die overigens staat voor ‘Spezial’, en niet voor Sport- te onderscheiden van de 57, wordt de standaard zesliter V12 vervangen door een AMG-variant van hetzelfde blok. Dat is oorspronkelijk voor de Mercedes CL 65 AMG ontwikkeld en levert 612pk; 62 paarden meer dan wat de 57 onder de kap krijgt. Het maximumkoppel wordt elektronisch gelimiteerd op niet minder dan 1.000Nm en is tussen 2.000 en 4.000t/min permanent ter beschikking. Om de rijeigenschappen te verbeteren wordt een opgewaardeerd remsysteem, dat eveneens extra koellucht toegevoerd krijgt, gemonteerd. De ophanging kreeg een steviger afstelling en de rijhoogte wordt met 15mm verlaagd. In combinatie met breder rubber en dikkere antirolstangen moet dat een snediger weggedrag opleveren. De rolneiging in de bochten wordt met 15% gereduceerd.

Maybach’s 57 ‘Spezial’ katapulteert zichzelf in 5 tellen naar 100km/u. Dat is twee tienden sneller dan de versie die de S op de kofferklep moet ontberen. Een tussensprint van 80 naar 120km/u neemt zelfs maar 3,7 tellen in beslag. Voor de gelegenheid is zelfs de begrenzer inschikkelijker; de elektronica komt tussen als de teller 275km/u aanduidt, eerder dan bij 250km/u.