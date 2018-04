Corvette Z06 is een beest!

Door: BV

Bij Chevrolet lopen ze op wolkjes tijdens deze editie van het Autosalon van Detroit. De Amerikanen hebben immers hun auto en ‘truck' van het jaar bekendgemaakt en het Amerikaanse merk haalt zo maar eventjes allebei binnen. De Silverado is volgens de jury de beste truck van het jaar, en nieuwe Corvette C7 ‘Stingray' de beste auto. En dat is nog maar het begin van het vuurwerk!

Z06

De Z06 is traditiegetrouw een bijgepeperde variant van de Corvette. Bij de vorige generatie was die goed voor 512pk. In Detroit staat echter een nieuwe generatie te pronken. Voorzien an een 6,2l V8 met supercharger. En die braakt zo maar eventjes 112pk meer uit dan voorheen. Dat betekent dat de nieuwe Z06 aftikt op 628pk. En dan is er ook nog voldoende trekkracht om een huis van de fundering te sleuren: 882Nm. Het gaat allemaal naar de achterwielen, weliswaar bijgestuurd voor wat boordelektronica, maar ga er gerust van uit dat het een auto is voor mannen met haar op de borst. Uiteraard kies je voor de handbediende zevenbak. Er is ook een automaat met even veel verhoudingen, maar wie wil dat nu?

Prestatiedrang

Alsof alleen de extra pony's nog niet voldoende waren, herinneren we er ook even aan dat de jongste generatie behoorlijk wat carbon gebruikt voor de aankleding en dus minder weegt. Je ziet de flitsende tijden al komen, al loopt de snelheidswijzer niet verder dan 330km/u. Vanaf nul naar 100km/u sprinten kan in 3,5 seconden. De Corvette nestelt zich erg comfortabel in supersportwagengebied. En eigenlijk is dat nog maar het begin, want de ZR1 - die traditioneel nog meer vermogen heeft - is ook op komst. Met minstens 700pk denken we dan.

