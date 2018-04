Nissan Sport Sedan is Maxima op sneakers

Door: BV

Nissan heeft op het Autosalon van Detroit deze Sport Sedan concept voorgesteld. En dat is alles wat de teaser liet uitschijnen - een ruime vierdeurs die voor de gelegenheid in een sportief jasje is gestoken. Gehuld in een licht iriserende oranje lak, vinden we in het lijnenspel alle recente Nissan-stijlelementen terug. De v-vormige motorkap en de bijhorende grille bijvoorbeeld, zijn duidelijk evoluties van wat we momenteel al op productiemodellen van het merk zien. We denken dan bijvoorbeeld aan de Nissan Qashqai die z'n debuut beleeft op het Autosalon van Brussel (ook al terug te vinden in onze testrubriek).

Zwevend dak

Nissan gaat nog een stapje verder en flankeert de stijlelementen in bovenstaande paragraaf met boomerangvormige koplampen. Die hebben we inmiddels op zo veel stijlstudies van het Japanse bedrijf gezien, dat het haast niet ander kan dan ze in productie nemen. Een terugkerend stijlelement is het zwevende dak - een gevolg van een slim gebruik van sierlijsten. Het geheel rust op 21-duims lichtmetalen velgen.

Elegant interieur

Aan de binnenzijde wordt metaal gebruikt om de aankleding sportief en tegelijk stijlvol over te laten komen. En zo zijn er wel meer details. Een klein stuurtje kan je bijvoorbeeld op de balans van de sportieve elementen zetten terwijl het uitgebreide ruitvormige stikpatroon van de lederen zetels dynamisch maar tegelijk erg elegant oogt.

300pk, maar wel CVT

Onder de kap vinden we een 3,5l V6 benzinemotor. Een centrale die in wel meer modellen van het merk dienst doet, waaronder de actuele Maxima. Die is bij ons niet te krijgen, maar staat in de VS wel in de catalogus. Deze Sport Sedan concept wordt dan ook getipt als voorbode voor een generatiewissel van dat model. De aandrijfkracht gaat naar de achterwielen en het is een Xtronic-automaat die instaat voor de keuze van de overbrenging. Xtronic - dat is Nissans merknaam voor een automaat met continue variabele transmissie. Bij ons staat dat niet meteen synoniem met sportiviteit, maar de Amerikanen denken daar wellicht anders over.

Meer dan 30 beelden van de Nissan Sport Sedan vind je in de fotospecial.