Veiligheid eerst: nieuwe Audi A8 Security

Door: BV

Er zijn mensen die altijd op voet van oorlog leven, of mensen die simpelweg voor safety first gaan. Behoor je tot een van die groepen dan biedt Audi je als concurrent van bijvoorbeeld de Mercedes Guard-modellen en de BMW 7-serie of X5 Security de gefacelifte A8 L Security aan. Het kost de speciaal opgeleide Ingolstadter werknemers 450 uur om een exemplaar te assembleren, maar dan heb je wel een limousine met het veiligheidsniveau van een Leopard tank.

Weegschaal

Alle componenten die nodig zijn voor het vervaardigen van de A8 L Security worden namelijk met de hand gemaakt in een fabriekshal die volgens Audi zelf ook sterk beveiligd is. Aldaar wordt de 5,27 meter lange limousine excessief versterkt met materialen als gepantserd staal, speciale aluminium legeringen en tal van lagen glas. Wat de weegschaal na al die modificaties aangeeft laat Audi niet weten, maar reken er op dat hij honderden kilo's gewichtstoename moet verdragen. Misschien wel een ton.

Certificatie

De A8 L Security wordt na al die versterkingen gecertificeerd door het Ballistics Testing Center in München zodat hij voldoet aan de hoogste eisen en richtlijnen binnen de beschermingswereld. Derhalve kun je er zeker van zijn dat NAVO-submunitie en zelfs handgranaten en ander explosieve herrieschopperij geen partij zijn voor de nieuwe gepantserde A8. Volgens Audi is hij daarin zelfs een stuk sterker geworden dan zijn voorganger.

Op het gebied van veiligheidssystemen is de Security eveneens zeer representatief. Standaard krijg hij zwaailichten, sirenes en een intercom toebedeeld, compleet met luidspreker om de buitenwereld te waarschuwen in het geval van dreigend gevaar.

Oersterk

Wanneer je de gepantserde A8 als essentieel beschouwt biedt Audi je de keuze uit twee motoren. Het is immers wel zo fijn om als de bliksem het hazenpad te kunnen kiezen in het geval van een dreigende liquidatie. De minst krachtige is de 4.0 liter TFSI V8 met 435 pk en 600 Nm. Daarmee zit de zwaargebouwde A8 in 7,5 seconden op de 100 km/h. Een 6.3 liter W12 is de nog sterkere optie. De twaalfcilinder weet met 500 pk en 600 Nm de Security in 7,1 tellen naar de 100 km/h te sleuren.