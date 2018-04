Officieel: Audi frist A8 op

Door: BV

Nog net voordat de gloednieuwe S-klasse bij de dealer staat presenteert Audi de opgefriste A8 en S8. Het grootste nieuws onder de vooral onderhuids aangebrachte verbeteringen zijn de innovatieve matrix-koplampen. Die ‘zien' wat het menselijke oog vaak niet ziet.



Audi's nieuwe verlichtingstechniek is opgebouwd uit 25 LED's. Die kunenn objecten en andere obstakels op de weg specifiek uitlichten zodat ze beter en eerder opgemerkt worden. Dat komt uiteraard de veiligheid ten goede. Tegenliggers worden dan weer juist ontzien. Een camera achter de voorruit merkt die op om vervolgens alleen onder een hoek die voor verblinding kan zorgen de verlichting te dimmen. Errond blijft alles baden in wit LED-licht.

En er is nog meer. De matrix-verlichting werkt nauw samen met het navigatiesysteem dat onderdeel uitmaakt van MMI. Op basis van kaartinformatie ‘draaien' de koplampen - want voorzien van bochtverlichting - in nog voordat de bestuurder van plan was die actie te maken. En met precies de hoeveelheid licht in relatie tot de gehanteerde rijstijl en de wegsituatie.

Ook de knipperlichtfunctie werkt op een soortgelijke wijze. Nadat de bestuurder richting heeft aangeven, lichten de verschillende LED-segmenten in de richtingaanwijzers beurtelings op. Dit gebeurt met intervallen van 150 milliseconden van binnen naar buiten in de richting die de auto op gaat. Dit valt met name bij zonsondergang op. Overdag is de matrix-verlichting die debuteert op de A8 en S8 vooral te herkennen aan de herontworpen LED-dagrijverlichting.



Op subtiele wijzigingen aan de bumpers, de grille en de raamlijsten na behielden de A8 en S8 hun exterieurdesign. Je kan kiezen uit wielen met een diameter tot 21 duim en 5 nieuwe lakkleuren zijn aan het palet toegevoegd. Dat omvat nu 12 tinten. Wel compleet nieuw zijn de LED-achterlichten en de achterklep. Die laatste moet een betere toegang tot de koffer garanderen.

Het gros van de aandacht ging evenwel naar het interieur en de techniek onder het pas 3 jaar oude koetswerk. Op diverse plaatsen is er gewerkt aan de isolatie zodat Audi's vlaggenschip nog stiller is dan voorheen. Daarnaast heeft Audi het aantal verkrijgbare assistentiesystemen uitgebreid. Voortaan is ook Active lane assist, dat tegenstuurt als de bestuurder onbedoeld van de rijstrook wisselt, verkrijgbaar en introduceert Audi een head-up display. Verder krijgt het automatische parkeersysteem nu hulp van een 360-graden camera en kan Night vision heden voetgangers beter onderscheiden van grote dieren.

Voor de liefhebbers van maatwerk is er Audi Exclusive, maar ook de standaard interieurmogelijkheden zijn uitgebreid. Zo is er een nieuwe lijn van bekledingsstoffen, interieurcombinaties en detaillering. Nieuw zijn zoal inlegpanelen in gevlamd, bruin/zilver populierenhout en gevlamd, bruin/goud eshout alsook Unikat-leder.



Het motorenprogramma blijft als vanouds, al zijn de prestaties van de meeste varianten (sterk) verbeterd tegen een efficiëntere verbranding. Het brandstofverbruik kon over het ganse aanbod zo'n 10% teruggedrongen worden. Onderaan de ladder staat de A8 Hybrid met 2.0 liter viercilinder gekoppeld aan een elektromotor. Beide aggregaten leveren samen 245pk en 480Nm.. Dat levert een theoretisch verbruiksgemiddelde van 6,3l/100km en een CO2-uitstoot van 147gr/km op. Tot de overige benzines behoren de 3.0 liter TFSI met 310pk, gevolgd door de 4.0 V8 met 435pk. Onder het kopje diesels vind je de 4.2 liter V8 met 385pk en 850Nm en de populaire 3.0 liter V6-TDI met 258pk. Audi heeft het verbruik daarvan aangescherpt tot 5,9l/100km bij een CO2-uitstoot van 155gr/km. Tot de absolute toppers behoren natuurlijk de S8 met 520pk sterke V8 en de 500pk sterke A8 Lang W12, die zich pas begin 2014 bij de rest van het gamma voegt. Alle A8-motoriseringen zijn overigens standaard gekoppeld aan een 8-traps automaat. De duurdere modellen beschikken ook nog over quattro-vierwielaandrijving en het brandstofbesparende Cylinder on Demand, waarbij bij deellast automatisch de helft van het totale aantal verbrandingskamers wordt uitgeschakeld.



De vernieuwde Audi A8 beleeft zoals aangekondigd zijn wereldpremière op de IAA en staat nog voor 2014 in de showroom. De Duitse prijzen inmiddels al bekendgemaakt en zijn nauwelijks veranderd. Voor beeld kan je zoals steeds terecht in de gallery.