Febiac: 490.000 nieuwe auto's in 2014

Door: BV

Vakorganisatie Febiac, dat nagenoeg alle autoconstructeurs die actief zijn op de Belgische markt overkoepelt, voorspelt een totale autoverkoop van 490.000 stuks in 2014. Dat komt grosso modo neer op een status quo in vergelijking met afgelopen jaar. In 2013 werden in het totaal 486.065 nieuwe voertuigen in het verkeer gebracht. Een aantal dat op zijn beurt eigenlijk nagenoeg identiek was aan het eindresultaat dat België in 2012 neerzette: 486.737. Ons land toont zich daarmee een stuk stabieler dan de meeste ons omringende landen.

Minder bedrijfswagens en motoren

Afgelopen jaar werden overigens minder bedrijfswagens verkocht dan de voorbije jaren, maar die inkrimping van de fleetmarkt werd nagenoeg geheel gecompenseerd door een stijging van het aantal particuliere aankopen.

De markt van de zware bedrijfswagens kende tegen het jaareinde een kleine heropleving, omwille van een strengere regelgeving die inging op 1 januari. Maar vakorganisatie Febiac onderstreept dat die sector zeker steun kan gebruiken. De markt van de motoren gaat eveneens gebukt onder een crisisdaling. Ook daar pleit de belangenorganisatie voor extra stimuli. Kwestie van de motormarkt snel weer op een gezond volume te krijgen.

Autosalon

Van 16 tot 26 januari wordt in de Brusselse Heizelpaleizen het 92ste Autosalon gehouden. Een feest voor de automobielliefhebber en meteen de grootste autoshowroom van het land. Febiac verwacht 600.000 bezoekers. Wat er allemaal te zien is ontdek je in ons dossier over het Autosalon van Brussel.