Europese automarkt 2013 gedaald, maar...

Door: BV

De complete Europese autosector heeft er - grosso modo - een goede maand december op zitten. In sommige markten werden ronduit spectaculaire stijgingen genoteerd. In de UK gingen er 23.8% meer auto's over de toonbank. Spanje ging 18,2% in de plus, Frankrijk steeg 9,4% en Duitsland deed er nog eens 5,4% bij.

Jaarresultaat toch negatief

Na een erg trage verkoopsstart is de eindspurt onvoldoende om de totale Europese markt in 2013 op een hoger niveau dan 2013 te krikken. Het daarmee het zesde jaar op rij dat de markt krimpt. België realiseerde een status quo maar enkele grote naties boekten nog flink verlies. Duitsland, Italië en Frankrijk bijvoorbeeld. Alleen Engeland en Spanje sloten beter af dan het jaar evoor.

De grootsten

Van de 11,85 miljoen nieuwe auto's die in Europa verkocht werden, waren er liefst 3 miljoen van de Volkswagen-groep. PSA (Peugeot en Citroën) heeft het financieel moeilijk, maar weet zich niettemin de tweede stek toe te eigenen. Ze stranden op 1,3 miljoen voertuigen, voor Renault dat er 1 miljoen verzette.