Byd Qin is Chinese hybride, komt naar Europa

Door: BV

Het Chinese automerk BYD (Build Your Dream) is in Europa voor velen nog een onbekende, maar het bedrijf heeft een nieuw model dat daar verandering in moet brengen. De vormgeving is evenwel niet geheel op de Europese smaak afgestemd.

Hybride

De Chinezen presenteren met de Qin een opvolger voor de F3DM die nooit naar het Oude Continent afzakte. De nieuweling is een hybride die niet vies is van een sprintje als we de autobouwer mogen geloven.

Vier rijstanden

De aandrijflijn van de Qin bestaat uit een 151pk en 240Nm sterke benzinemotor die beste maatjes is met een elektromotor die ook nog eens 147pk en 250Nm opwekt. En hoewel dat niet steeds het geval is, mag je hier voor het totale vermogen gewoon de optelsom maken. Je komt dan uit op 291pk en 479Nm. Best pittig.

Als bestuurder krijg je de keuze uit vier rijdmodi (EV+ECO, EV+SPORT, HEV+ECO and HEV+SPORT). De accu kan opgeladen worden aan het stopcontact en als je die eerst helemaal leeg rijdt, bekom je een erg laag verbruiksgemiddelde. BYD belooft 1,6l/100km. Dat betekent overigens niet dat de prestaties tegenvallen. Integendeel - laat alle geweld los en je rijdt vanuit stilstand al 100km/u na 5,9 tellen.

Begin 2015 wil het bedrijf in onze contreien de eerste klanten bedienen.