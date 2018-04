Ron Dennis weer CEO van McLaren Formule 1

Door: AUTO55

We schrijven 2008. Ron Dennis deelt de lakens uit in de McLaren-renstal en het team doet het traditiegewijs goed in de Formule 1. Zo goed zelfs dat er op het einde van het seizoen een beker in de trofeeënkast belandt. Maar dat mooie liedjes niet lang duren zal snel tot uiting komen. Het jaar erop verlaat Dennis het team als CEO en wordt zijn plaats ingenomen door Martin Whitmarsch. En dan gaat het bergafwaarts. Sterpiloot Lewis Hamilton verlaat de ploeg en het Britse raceteam kan zich in 2013 zelfs geen enkele keer een podiumplaats toeëigenen. Intussen gooit het merk weliswaar hoge ogen op de productiewagenmarkt met de MP4-12C, de 12C Spider en de P1, maar de reputatie in het Formule 1-gebeuren hangt aan een zijde draadje.

Heropleving

Dat de raad van bestuur nu heeft beslist om Ron Dennis opnieuw als CEO van de hele groep aan te stellen, mag dus geen wonder heten. De rot in het vak heeft de kennis en kunde in pacht om zijn stempel op het F1-team te drukken en, mits de juiste strategie, een gemikte gooi naar de titel te wagen. Of de man in de taak slagen zal en terzelfdertijd meer productieauto's kan verkopen dan ooit, zal de toekomst uitwijzen.