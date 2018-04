Ga naar Detroit en ontvang een Ford Mustang schaalmodel

Door: AUTO55

Terwijl het Autosalon van Brussel in volle gang is, zijn autoliefhebbers ook gebaat met een bezoekje over de Grote Plas. Daar kan je op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit terecht voor een kennismaking met tal van nieuwigheden uit de automobielsector.

Ford is uiteraard ook van de partij en toont er onder andere de kakelverse Mustang. En dat wisten de bonzen aardig in de verf te zetten. Voor bezoekers van de betreffende stand heeft de autoconstructeur namelijk een cadeautje in petto: een kleinschalige Mustang van Revell. Dat het model inmiddels 50 jaar bestaat, zit er natuurlijk ook voor iets tussen.