Nieuwe Ford Mustang meteen ook als cabrio

Door: BV

Ford heeft niet één, maar twee nieuwe Mustangs klaar. Niet alleen de op de iconische fastback geïnspireerde gesloten variant beleefde vandaag z'n langverwachte werelddebuut - er is ook meteen een dakloze variant voorgesteld.

Technisch gezien is de Mustang Convertible identiek aan de Coupé. Daar hebben we het al gedetailleerd over gehad, maar we stippen nog eens aan dat de nieuwe generatie voortaan beschikt over een compleet onafhankelijke ophanging, dezelfde wielbasis heeft als voorheen, maar over een koets beschikt die breder en lager is. Europa krijgt twee motoren: een 2.3 viercilinder turbo met 309pk en 407Nm en een 5.0l V8 die 426pk 529Nm achter de hand houdt. Automaat of manueel - je krijgt steeds zes versnellingen.

De kap is nog steeds in stof, maar heeft meer lagen dan voorheen. Dat zorgt voor een betere uitstraling en een betere isolatie. En ze verdwijnt dubbel zo snel onder de gordellijn. Als alles volgens plan verloopt zien we de eerste exemplaren vanaf begin 2015 in Europa volgens - voor het eerst - het officiële dealernet. Voor beeld kan je zoals steeds terecht in onze fotospecial.