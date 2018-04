Gepantenteerd: Polaris Slingshot

Door: AUTO55

Patentbeelden van de Polaris Slingshot zijn ongevraagd op het net beland. De Slingshot is een sportieve, onconventioneel ogende driewieler van Amerikaanse makelij die nog dit jaar in de verkoop wordt geduwd en daarbij de strijd aangaat met speelgoed als de T-Rex van het Canadese Campagna. Maar terwijl laatstgenoemde zich door een 160pk sterke BMW-motorfietsenmotor laat voortbewegen, draagt de Slingshot een viercilinder van General Motors met 2.4l slagvolume in zich. Het exacte vermogen werd nog niet meegedeeld (we gokken op 200pk). Wie zich uiteindelijk laat verleiden tot een aankoop, mag zich verheugen op de integratie van systemen zoals ABS, tractiecontrole en elektrische stuurbekrachtiging.