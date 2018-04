Ford waarschuwt Verenigd Koninkrijk: "Blijf in de EU"

Door: AUTO55

Ford en het Verenigd Koninkrijk worden vaak in één adem genoemd. En niet enkel vanwege de voorliefde voor Cossies. De eerste fabrieken gingen er eind jaren '20 open en de Amerikaanse autofirma hielp een heleboel mensen aan een job. Maar net als in ons eigenste landje zijn er daar de laatste jaren een aantal van verloren gegaan. In het VK waren dat er vorig jaar 1.400, wat wil zeggen dat er nog 15.000 personeelsleden in dienst zijn. Die zitten verspreid over de fabrieken in Dagenham en Bridgend.

Dreigement

Nissans CEO Carlos Ghosn probeerde de Britse overheid onlangs nog wakker te schudden in verband met een potentiële uittreding uit de Europese Unie. Stephen Odell, de baas van Ford Europa en geen onbekende in de Belgische media, probeert nu hetzelfde. Hij verklaart de frustraties te begrijpen maar waarschuwt voor een serieuze kater op economisch vlak, met nog meer jobverlies als gevolg. Het VK zal immers ook na het verlaten van de EU aan de EU-reglementeringen moeten voldoen, maar dan zonder enige politieke slagkracht. Odell dreigt alvast "reorganisaties" door te voeren als de Britten hun beoogde plannen toch uitvoeren.