VW Golf GTE: 204pk, 35g/km CO2

Door: AUTO55

Dat er van de laatste generatie VW Golf ook een plug-in hybrideversie op stapel stond, was al langer geweten. De afgeleide heet GTE en laat zich net zoals Audi's A3 Sportback e-tron aandrijven door de combinatie van een 150pk sterke 1.4l turbobenzinemotor met een 109pk opwekkende elektrocentrale.

Puur op stroom rijden kan, tot 50km ver, al wordt het natuurlijk extra leuk met beide bronnen samen aan het werk. In dat geval wordt er tot 204pk op de vooras losgelaten en sprint de Golf GTE in 7,6 seconden naar 100km/u. Toppen doet hij bij 217km/u, of bij 130km/u als er volledig emissievrij wordt gereden. Interessanter is echter de verbruiksopgave. Volkswagen claimt een theoretische dorst van amper 1,5l/100km, wat neerkomt op 35g/km CO2. Nu de praktijk nog.