Audi A3 e-tron volgend jaar te koop

Door: AUTO55

De Opel Ampera en Chevrolet Volt mogen de borst al insmeren, want vanaf volgend jaar zal de A3 e-tron ons wegennet volgens hetzelfde recept verkennen. Hij doet dat met een 1.4 TFSI benzinekrachtbron gekoppeld aan een elektromotor, wat een gecombineerd vermogen van 204pk oplevert. Op de koppelcurve noteren we 350Nm, goed voor een sprinttijd van 7,6 seconden naar 100km/u. Zijn topsnelheid bedraagt 222km/u.

Hij kan zowel op benzine, op elektriciteit of op een combinatie van beide aan de slag, en in dat laatste geval zou er volgens de officiële ECE-cyclus elke 100km slechts 1,5l brandstof uit de tank verdwijnen. In elektrische modus alleen geraak je tot 50km ver en blijft de topsnelheid tot 135km/u beperkt. Dat is exact even snel als de VW e-Golf waar we het gisteren over hadden. Rekening houdend met een CO2-uitstoot amper 35g/km ziet de toekomst van de middenklasse-Audi er dus erg rooskleurig uit. Eentje om naar uit te kijken op het Autosalon van Genève, maar nu al te bewonderen in de fotospecial.