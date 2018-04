Bentley onthult nieuwe... meubelcollectie

Door: BV

Dat autoconstructeurs hun tentakels uitsteken naar andere sectoren is niet nieuw. Zo kan je bij Porsche - om er maar even een gemakkelijk voorbeeld bij te halen - een erg uitgebreide collectie accessoires, kleding en interieurstukken kopen. En ook Bentley doet dat, met de Home Collection. Dat is een reeks die net als hun auto's de kwaliteiten van het merk (kwaliteit, exclusiviteit, traditie en stijl) moet uitdragen. De prijs is niet bekend, maar naar verluidt is ‘astronomisch' de correcte beschrijvende term. Al het beeld is er in de fotospecial.