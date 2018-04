Te koop: Honda NSX gebruikt door Ayrton Senna

Door: AUTO55

Ayrton Senna en Honda blijven voor altijd onlosmakend met elkaar verbonden. Vanwege de relatie in de Formule 1, maar ook omdat de drievoudige wereldkampioen mee instond voor de ontwikkeling van het paradepaardje onder de productiewagens: de NSX. Van deze door een middenmotor aangedreven (super)sportwagen die wel eens - onterecht - de Ferrari van de armen werd genoemd, heeft Senna er in totaal drie "gekregen". Twee daarvan van Honda zelf.

Portugal

Net als vorig jaar belandt er binnenkort een exemplaar onder de figuurlijke hamer. De zwartgelakte NSX uit 1992 die op 22 februari op de Silverstone Auctions' Race Retro & Classic Car Sale zal worden geveild, heeft slechts 51.177km achter de kiezen en de huidige eigenaar hoopt er tussen £ 75.000 en £ 85.000 voor te vangen (€ 91.030 - € 103.165). De auto werd indertijd nieuw aangekocht door Senna's manager Antonio Carlos de Almeida Braga om aan de F1-piloot uit te lenen wanneer hij op familiebezoek kwam in Portugal. Nadat Senna in 1994 het leven liet, bleef de NSX in kwestie twee jaar lang onaangeroerd om daarna nog één nieuwe eigenaar tegen het lijf te stoten. En binnenkort is nummer drie dus aan de beurt.