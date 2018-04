Ryno Microcycle: de Segway achterna

Door: AUTO55

Het grootste verschil met de Ryno Microcylce en de nooit volledig doorgebroken Segway? Je kan er op neerzitten. De Microcycle van het Amerikaanse Ryno Motors werd net als de Segway ontwikkeld als transportmiddel voor in de stad en lust enkel stroom. Eenmaal opgeladen kan je er aan één stuk tot 16km mee afleggen en dit aan snelheden die 16km/u niet overschrijden. De elektromotor zit verscholen in het enige wiel dat de Microcycle rijk is en droog aan de haak weegt het speeltje 57kg.

Ook te koop

Waar de 'bullbars' precies voor dienen, is niet helemaal duidelijk. Wel is zeker dat er naar voren of naar achter moet worden geleund om respectievelijk te versnellen of te vertragen. En de Ryno Microcycle is ook te koop, voor zowat $ 5.300 of omgerekend net geen € 3.900.