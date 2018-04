Lichter en sterker: Opel Astra OPC X-treme

Door: AUTO55

Aan het imago werken heet zoiets. De in 2012 voorgestelde Opel Astra OPC mag met 280 paarden op de vooras dan wel genoeg kracht in huis hebben om de haren te doen rijzen, sinds de komst van de 300pk sterke Audi S3 moest er wel iets worden ondernomen om OPC (Opel Performance Center, red.) geloofwaardig te houden. En daarom dus deze Astra OPC X-treme, de spirituele opvolger van de Astra OPC Xtreme uit 2002. Ermee kennis maken kan al begin maart op het Autosalon van Genève.

Meer en minder

De X-treme is gebaseerd op de Astra OPC Cup en staat nu al te boek als de snelste productie-Astra ooit. Dat er aan het uiterlijk werd gerommeld (een serieuze koetswerkkit met een grote achtervleugel en een stel dubbele uitlaatpijpen) lag voor de hand, en dat de geblazen tweeliter een extra testosteroninjectie kreeg ingespoten en het totaalgewicht naar beneden ging eveneens.

Concurrentie

Over exacte cijfers en prestaties worden weliswaar nog geen uitspraken gedaan, maar we verwachten minstens 300 paarden onder de kap. Dat moet om te kunnen opboksen tegen de inlandse concurrentie. Er is zelfs al sprake van een nog krachtiger uitvoering van de S3, die S3 Plus zou heten. En bij Volkswagen zitten ze naar verluidt ook niet stil. Het beloven dus spannende tijden te worden in de heetste afdeling van het C-segment.