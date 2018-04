Jong geleerd... met de Aston Martin DB Convertible Junior

Door: AUTO55

Wie zijn of haar geliefde koter met een omgerekend net geen € 20.100 kostende speelgoedauto wil plezieren, is bij het Britse Nicholas Mee & Company LTD aan het juiste adres. In ruil voor bovenstaande som trakteert het bedrijf immers op een kindvriendelijke Aston Martin die zo uit de jaren '60 lijkt weggeplukt.

74km/u

Onder de kap van de 2,5m lange en 1,03m brede Aston Martin DB Convertible Junior schuilt een echte motor. Meerbepaald een luchtgekoelde, 110cc tellende viertaktcentrale die zijn krachten via een halfautomatische versnellingsbak op de achteras lanceert. Het speeltuig is in staat zomaar eventjes 74km/u op de teller te doen verschijnen, al kunnen papa's en mama's met de daver op het lijf een begrenzer inschakelen. Stoppen doet de mini-Aston met behulp van een Brembo-remsysteem. Een coilover-ophanging en volledig instelbare pedalen tekenden eveneens present.

Voorts laat het bedrijf je kiezen uit niet minder dan duizend(!) exterieurtinten en wordt het modelletje geleverd met een interieurbekleding in vinyl of leder (kleur te bepalen). Vanzelfsprekend is een houten stuurwiel standaard.