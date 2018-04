BMW 4-Reeks Gran Coupé ziet er zo uit

Door: BV

Voor wie het nog niet wist: de tweedeurs- en cabrioversies van de BMW 3-Reeks hebben voortaan een 4 op de kofferklep. Het merk probeert er de stunt van Audi, dat succesvol de maar matig onthaalde A4 Coupé omdoopte tot A5, te herhalen.

Is de cirkel rond?

Na tweedeursafgeleiden van een vierdeursversie bouwt BMW nu weer een vierdeursvariant van de tweedeursversies. Ben je nog mee? Het verschil met de BMW 3 Sedan zit ‘m dan ook voornamelijk in de (iets) schuinere achterruit, opsmuk als bumperschilden en sierlijsten en natuurlijk de portieren met frameloze ruiten.

De 4 Gran Coupé wordt 7mm lager (uitsluitend te danken aan onderstelaanpassingen) dan de 3-Reeks, maar zal wellicht op dezelfde 2810mm grote wielbasis rusten. Het motorenpalet wordt een kopie van dat van de 4-Reeks.

In Genève

De onthulling is voorzien voor het Autosalon van Genève, dat over een dikke maand de deuren opent. Voor een prijs is het nog te vroeg, maar op het internet circuleren al indicaties. Die wijzen op een surplus van zo maar eventjes € 6.000 in vergelijking met de vierdeurs 3-Reeks.