Al 150 aardgasauto's besteld in 2014

Door: BV

Aardgas was tijdens de afgelopen editie van het Autosalon van Brussel behoorlijk prominent aanwezig. Van 14 tot 26 februari stelde de KVBG, de aardgasfederatie, 8 modellen van verschillende merken tentoon op een 600m2 grote stand.

Extra premie groot succes

Tijdens gans 2013 werden in ons land 190 voertuigen op aardgas ingeschreven. Een aantal dat dit jaar absoluut hoger moet. De gassector geeft daarom nog tot 28 februari een premie van € 2000 voor elke bestelling van een voertuig op aardgas tussen 15 december 2013 en 28 februari 2014. Een extra bonus die overigens combineerbaar is met de commerciële acties van de meeste merken die aardgasvoertuigen in hun aanbod hebben. En dat zijn er meer dan gedacht. Onder meer Fiat, VW, Mercedes, Audi, Opel, Lancia en Seat kunnen dergelijke versies leveren.

De premie mist z'n uitwerking niet. In januari alleen werden al 150 nieuwe aardgasvoertuigen besteld. Een verdubbeling van het aantal van 2013 lijkt een gegeven.

De voordelen

Aardgas heeft een tankprijs die minstens 30% lager is dan die van benzine of diesel, terwijl het gebruiksgemak en het rijcoimfort ervan helemaal vergelijkbaar zijn. Bovendien levert het een schonere verbranding dan bovenstaande brandstoffen. De NOx-uitstoot ligt zo'n 60% lager, de uitstoot van fijn stof is nagenoeg onbestaande en de techniek is compatibel met hernieuwbaar biomethaan, dat CO2-neutraal is.

Meer tankstations

Afgelopen jaar investeerden meer pomphouders in de aanwezigheid van een aardgaspomp. Daardoor zijn er nu in ons land 17 bevoorradingspunten open voor het grote publiek. Tegen het eind van dit jaar horen er nog eens 25 bij te komen.