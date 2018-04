De zomer brengt een nieuwe Renault Traffic

Door: BV

De Renault Traffic is zowat de meest populaire lichte bestelwagen in Europa (sinds 1998). Het model staat al 34 jaar in de catalogus en de Franse fabrikant wist er op die tijd zo maar eventjes 1,6 miljoen stuks van aan de man te brengen.

Nieuwe merkidentiteit

Komende zomer introduceert Renault de derde generatie van het functionele product. Ook dat wordt weer samen met Opel - waar het Vivaro heet - ontwikkeld. Het is dan ook geen toeval dat ook dat bedrijf vandaag communiceert over z'n nieuwe model.

Renault transplanteert z'n nieuwe identiteit, met onder meer een groter en verticaler logo, naar het smoelwerk van de nieuwe generatie. Binnenkort weten we meer, maar deze eerste teaserfoto dient al ter opwarming.