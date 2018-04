Xcent is vierdeurs Hyundai i10

Door: BV

Kleine sedans zijn de rage in India. Gisteren kregen we er al op onze boterham van Tata en Ford (de Figo Concept) en vandaag onthulde Hyundai er deze Xcent. Dat is in essentie een i10 (de Aziatische versie die je best niet vergelijkt ben de nieuwe Europese telg met dezelfde naam) met een koffer. De Xcent zal in onze contreien niet verkocht worden.

Onder de kap krijgt het model een 1.2l benzine, dan wel een 1.4l diesel. Beiden zijn oiude bekenden.

Klassieke lijn, moderne uitrusting

Hyundai kan je niet verwijten dat het op uitrusting bespaard. De Xcent heeft een meer dan behoorlijke lading snufjes aan boord. Zo kan je de minder dan 4m grote vierdeurs krijgen met volautomatische airco, parkeersensoren, een achteruitrijcamera en zelfs een elektrisch bediende kofferklep.