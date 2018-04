Tata Zest en Bolt moeten de wereld veroveren

Door: BV

Tata heeft op het Autosalon van New Delhi de Zest en de Bolt gepresenteert. Twee auto's die een koets dragen volgens de nieuwe designstijl van de Indische gigant (die ook Jaguar en Land Rover bezit).

Verteerbaar?

De vierdeurs Zest meet 3,99m in de lengte, is 1,69m breed en 1,57m hoog, terwijl de Bolt op dezelfde X1 gedoopte bodemplaat staat, maar net is minder vlees in de overhangen heeft zitten. Naar Tata's normen hebben ze een sober en gedistingueerd lijnenspel, en dat is geen toeval. Het bedrijf wil beide modellen immers in zo veel mogelijk markten wereldwijd introduceren. West-Europa hoort daar niet bij, maar het is niet uitgesloten dat er in Oost-Europa enkele exemplaren opduiken.

Moderne motoren

Tussen de aangedreven voorwielen parkeert Tata best moderne motoren. De diesel is een 1,3l die bij Fiat wordt betrokken. Die levert 90pk en 200Nm. De benzine is dan weer een 1.2l viercilinder met turbo. Die ontwikkelt 85pk en 140Nm.