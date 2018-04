Officieel: Renault Kwid Concept (inclusief drone)

Door: AUTO55

Een week nadat Renault hem met een weinig onthullende plaagvideo aankondigde, zijn hier de eerste officiële beelden van de Kwid. Dat is een mini-SUV in de vorm van een concept car die door z'n ontwerp met korte overhangen en een hoge bodemvrijheid een beetje aan een buggy doet denken. In de wielen treffen we een driespaaks 'bloemblad', en zo zijn er nog wel hinten naar de natuur.

Voor de lijnen van het interieur hebben de designers hun inspiratie uit een vogelnest gehaald. Of zo beweert de woordvoerder toch. De centraal geplaatste stuurkolom en het kuipstoeltje voor de bestuurder zijn geflankeerd door stoelen voor twee passagiers. Renault zegt de auto hiermee bereikbaar te maken voor zowel links- als rechtsgestuurde markten. Aan zijn linkerhand vindt de bestuurder een geïntegreerd tablet terug waarmee de bijhorende drone kan worden bestuurd.

Drone

Het vliegend tuig waarvan sprake werd door Renault de 'Flying Companion' gedoopt. Eenmaal de drone van uit het dak het luchtruim kiest, fungeert hij als tweede paar ogen voor de bestuurder.

Er zijn twee modi. In de automatische modus volgt de drone een voorgeprogrammeerde route en houdt hij via GPS in de gaten waar z'n baasje is. In de tweede modus kan de bestuurder de vliegende wederhelft via de tablet besturen. Renault haalt aan dat de drone het opkomend verkeer kan verkennen, foto's kan nemen en obstakels kan identificeren.

India

Dat de Renault Kwid voor het eerst op de Auto Expo in Delhi te zien zal zijn, is geen toeval. De Franse autobouwer benadrukt hiermee de intentie om jonge klanten uit India voor zich te winnen. Dit weekend kan je hem er in levende lijve bewonderen.