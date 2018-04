Mercedes maakt AMG GT betaalbaar voor iedereen

Door: BV

Van de Mercedes AMG GT kan je veel dingen zeggen. Hij is krachtig, hij is snel, de meeste mensen vinden hem bloedmooi (ook al mist hij de vleugeldeuren van de Mercedes SLS), maar wat bijna niemand vindt, is dat hij goedkoop is. € 119.064 ligt niet meteen in het bereik van iedereen. Maar Mercedes heeft er wat op gevonden.

De Mercedes AMG-GT vanaf € 34,90

Mercedes AMG heeft immers drie AMG GT’s voorgesteld die wel erg betaalbaar zijn. Ze zijn het resultaat van een samenwerking met Premium ClassiXXs en je kan er al één hebben vanaf € 34,90. Belangrijk puntje van verschil - ze zijn een stuk kleiner dan het origineel. De goedkoopste (€ 34,90) is 43 keer kleiner. Voor € 79,90 krijg je er eentje op schaal 1:18 en als je € 249,90 wil uitgeven dan heb je één van de 1000 exemplaren (gelimiteerde oplage) op schaal 1:12.