100% elektrisch: Kia Soul EV

Auto's die enkel stroom lusten zijn duidelijk in opmars. Ze worden tegenwoordig door meerdere merken verdeeld, zijn ook steeds beter inzetbaar en reiken alsmaar verder. Kia is mee op de boot gesprongen, en wel met de nieuwe Soul EV waarvan al langer sprake was.

160 kilometer

In de vloer van de volledig op elektriciteit vertrouwende Soul EV vinden we lithium-ion polymeerbatterijen terug. Door ze daar onder te brengen, zouden de achterste passagiers slechts enkele centimeters aan ruimte inboeten. De 96 cellen van de 360V-batterijen kan je opladen aan een 230V-stopcontact, wat plusminus 5 uur in beslag neemt. Wie echter over een 50kW-snellader beschikt, is binnen een half uur al voor 80 procent vertrekkensklaar.

Zijn krachten haalt hij net zoals de Nissan Leaf uit een 109pk opwekkende elektromotor die het beestje in minder dan 12 seconden naar 100km/u brengt. Zijn topsnelheid is vastgelegd op 150km/u. Koppel daaraan zijn actieradius van 160km en je begrijpt wat de bedoeling is: het stadsleven onveilig maken.

Amerikanen eerst

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar zal de Kia Soul EV in een aantal Amerikaanse staten in het verkeer worden gebracht. We gaan er van uit dat Europa niet veel later zal volgen.