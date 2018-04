Laserverlichting in opmars

Door: AUTO55

BMW gaat met de i8 als eerste autofabrikant ter wereld een model met laserlichten op de markt brengen. De technologische vooruitgang op gebied van autoverlichting heeft zijn hoogtepunt dus nog niet bereikt. Nadat we de laatste twee decennia xenon hebben zien opkomen, is LED-technologie ook al even aan een opmars bezig. En nu is er dus laserverlichting.



Zuiniger



Laserlicht maakt gebruik van nog kleinere reflectoren dan LED en gaat (nog) langer mee. Een laserkoplamp verbruikt 30% minder energie en drukt bovendien minder door op de weegschaal. Daarenboven wordt er nog eens tot wel 600m ver geschenen, het dubbele van LED. Waar LED wel beter mee scoort, is het lagere prijskaartje. Maar dat is een euvel dat de tijd wellicht zal wegwerken.

De BMW-concurrentie zit weliswaar niet stil. Audi toonde recent de Sport Quattro Concept met een gelijkaardig systeem in de neus, dus we verwachten dat de technologie uiteindelijk op talloze modellen zal worden toegepast. Audi test het systeem momenteel ook op de nieuwe R18 e-tron.