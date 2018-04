McLaren 650S: prestaties, verbruik...

Door: AUTO55

Neem de voorkant van de McLaren P1 en monteer hem op een MP4-12C. Wat je krijgt is de eerder al aangekondigde 650S: de nieuwste telg binnen de rangen van het Britse sportwagenmerk. De 650S nestelt zich in het gamma tussen beide bovenstaande heren in en dat is ook hoe het model presteert.

“ Een enkele mijl afleggen doet hij 0,6 seconde sneller dan de legendarische McLaren F1 ”

Verbeterde luchtstroom

Een kwart van het plaatwerk werd aangepast en is niet inwisselbaar met dat van de MP4-12C. Het roostergedeelte onder de LED-koplampen is ontworpen om een nog gunstigere luchtstroming teweeg te brengen, en tegelijk zorgen ze voor minder luchtwervelingen waardoor de 650S beter scoort dan de al erg aerodynamische 12C. Bij een snelheid van 240km/u wordt er zelfs 40% meer neerwaartse druk op de beide assen genereerd. En dan is er nog de Airbrake, die op de 650S vlakker ligt. Daarenboven wordt de 650S uitgerust met stijvere veren en een set hergekalibreerde dempers. Al is het comfortniveau er volgens de Britse sportwagenbouwer niet op achteruitgegaan.

650 Britse hengsten

Net zoals Ayrton Senna destijds een oogje in het zeil hield bij de ontwikkeling van de Honda NSX, werd voor de 650S ene Jenson Button ingeschakeld voor een resem testsessies. Laat ons dus voor McLaren hopen dat 's mans kennis en ervaring de techneuten een stap vooruit heeft geholpen. De typeaanduiding staat voor het aantal optrommelbare paardenkrachten, dewelke worden gepuurd uit de dubbel geblazen 3.8-liter V8 die je ook in de 12C terugvindt. De nieuweling is er dus 25pk sterker op geworden.

Prestaties en verbruik

Naar 100km/u spurten doet de 650S in een ronde 3 seconden, naar 200 in 8,4 tellen en vanuit stilstand naar 300km/u scheuren neemt welgeteld 25,4 seconden in beslag. Eén enkele mijl afleggen doet hij zelfs 0,6 seconde sneller dan de legendarische McLaren F1. En de topsnelheid? Die bedraagt een harenrijzende 333km/u. Daar tegenover staat een opgegeven dorst van 11,7l/100km, wat neerkomt op 275g/km CO2.

Autosalon van Genève

Zelf naar de McLaren 650S staren kan op het Autosalon van Genève, en dat vanaf 6 maart. Op het einde van dit jaar gaat het model de verkoop in.