Citroën C5 stoerder als CrossTourer

Door: BV

Citroën kan het niet meer aanzien dat concurrenten als de Opel Insignia, de VW Passat of de Peugeot 508 RXH orders binnenkrijgen voor avontuurlijk aangeklede modellen, terwijl het merk één groot inherent voordeel heeft als het op de occasionele softroad-uitstap aankomt: instelbare ophanging. De Fransen fietsen de achterstand nu dicht met de C5 CrossTourer.

Hydractive III+

Standaard hangt de C5 tegenwoordig in de stalen veren, alsof het eender welke andere grote moddenklasser betreft. Maar wie wat extra duiten bij Citroën achterlaat kan de meeste varianten nog bestellen met de olie-gas-ophanging die al bijna een halve eeuw de concurrentie het nakijken geeft als het op filtering en comfort aankomt. Die is niet meer zo zacht als ze geweest is, maar heeft er in de loop der jaren wel een intelligente controle van de rijhoogte en een permanente sturing van de demping bijgekregen. En juist die Hydractive III+ is de kapstok voor deze CrossTourer. De auto 15mm verhogen is kinderspel, en dan heb je al ongeveer wat de concurrentie aanbiedt op vlak van extra bodemvrijheid. Maar de avontuurlijk ingestelde break kan er ook 6cm bijdoen tot snelheden van 10km/u of 4cm tot 40km/u. Dat kunstje doen de anderen hem niet na.

De gekende opsmuk

In normale omstandigheden moeten we hier schrijven dat de koets is volgehangen met stoer ogend maar helaas niet functionele kunststof. Alleen de wielbogen worden ingepakt. De aluminiumkleurige platen onder de bumpers - die evenmin een functie hebben - zijn wel present. En de spiegelhuizen zijn uitgevoerd in chroom. Binnen- en buitenzijde worden op een labeltje getrakteerd en dan hebben we het met de andere aanpassingen wel gehad. De aandrijving blijft gewoon op de voorwielen. Bij de andere merken met dergelijk recept op de kaart, is dat toch al de versie die de meeste bijval geniet.

Gewoon een optie

De CrossTourer wordt niet zo zeer naar de voorgrond geduwd als een nieuwe modelvariant. Het volstaat immers om een motorversie in combinatie met Hydractiv III+ te kiezen om de kunnen ‘upgraden’ naar deze wat stoerdere variant. Net zoals nagenoeg alle productnieuws dezer tijden debuteert het model op het Autosalon van Genève.