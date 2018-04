Citroën C4 Cactus Adventure is potige jongen

Door: AUTO55

Over de Citroën C4 Cactus hebben we het al uitgebreid gehad en er in eigen persoon een hele hoop foto’s van getrokken. Maar nog niet van de “woesteling” die je hierboven treft. Het gaat om de C4 Cactus Adventure, een stoere versie van de hippe vogel waarmee de Fransen de C-lijn nieuw leven willen inblazen. Zowel de C4 Cactus als zijn avontuurlijk ingestelde afgeleide zullen op het Autosalon van Genève te zien zijn. Dat evenement gaat door van 6 tot 16 maart aanstaande.

Bullbars

De C4 Adventure, voorlopig als concept car, heeft zijn naam op het eerste zicht niet gestolen. Hij staat beduidend hoger op poten dan de gewone Cactus en beschikt over subtiele bullbars, plastic koetswerkonderdelen, terreinbanden rond stalen wielen en meer van dat fraais. Hij is zelfs uitgerust met zeven camera’s, waarvan één op de motorkap en de rest op de bagagedrager op het dak, en met een dakkoffer inclusief geïntegreerde spots. Welke centrale er tussen de voorwielen schuilt, en of het model vierwielaandrijving geniet, werd nog niet door de autobouwer bevestigd.