Nieuwe Toyota Aygo krijgt eigen identiteit

Door: BV

Toyota komt met een tweede generatie van de Aygo. En de Japanners schuwen het hoge woord niet. Er wordt zowaar gezegd dat het kleintje het A-segment zal opschudden. In de praktijk loopt het zelden zo’n vaart, maar wat deze eerste plaagfoto wel lijkt te onthullen is een groter verschil met tweelingbroer Peugeot 108.



3 modellen, 1 basis



De samenwerking met PSA Peugeot Citroën is niet stopgezet. De 108, die de 107 opvolgt bij Peugeot en de nieuwe Citroën C1 zullen onderhuids nagenoeg identiek zijn aan de nieuwe Aygo die we over twee weken in vol ornaat kunnen bewonderen op het Autosalon van Genève. Maar er is wat meer fantasie aan boord gelegd bij de aankleding. Dat moet ervoor zorgen dat de drieling minder op elkaar lijkt dan tot op heden het geval was. Wat ervan aan is, weten we over hooguit enkele weken. Dan kunnen we ze allemaal bewonderen.